Дибров прилюдно задел Товстика: "Ты можешь наставить рога, облысеть как фасоль, но показывать при этом будут меня"

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь. Но любовь оказалась сильнее.

Летом Полина объявила мужу, что влюбилась в Товстика. Дмитрий был ошарашен, но не стал устраивать скандал и делить детей или стараться как-то уколоть жену. Супруги наняли адвокатов и решили все вопросы мирно. 25 сентября они официально развелись.

Дмитрий за все время, пока скандал бушевал в Сети и на ТВ, ни разу не высказывался о любовнике жены, но на премьере фильма Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" публично задел Романа. Дибров заговорил о разводе, и всем стало понятно, к кому телеведущий обращается, пишет "СтарХит".

"Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня. Саша (сын ведущего, — прим. ред.) должен знать: всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы, а остальные — фасоль!" — заявил Дмитрий.