Дипломат Вениамин Попов о Газе: Геноцид, какого не было в истории 21 века

Насколько реалистичен план Трампа по восстановлению мира в секторе Газа? Готовы ли стороны конфликта к отказу от насилия? И как мировое сообщество могло бы поддержать движение к миру на Ближнем Востоке?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил историк и дипломат, в прошлом - посол России в ряде стран региона Вениамин Попов.

"Сделан первый шаг к перемирию. Была бойня, ее пока прекратили. Официально - 67 тысяч убитых, почти 130 тысяч раненых. Газа практически разрушена. Это геноцид, какого не было в истории 21 века. Но все-таки надо отдать должное Трампу. Он сумел надавить на Нетаньяху. Последний хотел продолжения войны по личным соображениям - чтобы остаться у власти", - отметил эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео.