Эмманюэль Макрон, рвавшийся в лидеры Евросоюза, побил рекорд: более половины французов не доверяют своему президенту. Страна снова осталась без правительства. И только обожаемая супруга Брижит беззаветно верит в своего Эмманюэля.

"Прошло 7 половиной лет, будет 8 лет. Я никогда не видела, буквально ни одного дня, чтобы он полностью отключался. Он обеспокоен всем, что происходит, весь его интеллект и его сердце – на службе Франции", - говорит она Но французская пресса оперирует такими вот заголовками: "Господин Президент, уйдите с высоко поднятой головой!".

Эдуар Филипп, три года просидевший в кресле премьера, советует как товарищу: "Мы не можем позволить, чтобы всё тянулось ещё 18 месяцев – сроки поджимают, пора уходить"."Французский разгром", "Пятая республика в кризисе", "Война нервов" – заголовки на обложках французских изданий.

Последнее правительство проработало всего 27 дней, и премьер Лекорню решил от греха подальше уволиться. Хаос и разброд в стране. Французов спросили: вы как, доверяете Макрону? Полностью доверяют только 14 процентов – рекорд. 59 процентов заявили, что не доверяют вовсе. Не доверяют настолько, что выходят биться с полицией, поджигают все, что горит, блокируют дороги.

Французов совсем не обрадовала новость о том, что на социальных статьях бюджета правительство хочет сэкономить почти 4 миллиарда евро и отменить некоторые выходные, например, сделать рабочим День победы над фашизмом. Деньги пойдут на военные программы. Украину надо защищать.

По ту сторону Ла-Манша, в Британии, обозреватель Guardian задает тревожный вопрос: почему в единой Европе нет единства? Все грызутся на саммитах, а надо же России противостоять! В том-то и дело, что в европейском доме хаос и нет порядка, - граждане удивляются: вы зачем Зеленского кормите вместо того, чтобы о своих заботиться? Лукавство. Да и к Брижит Макрон, которая так верит в золотое сердце обожаемого супруга, есть вопросы. Он все о Франции думает, а она его оплеухами кормит. Помните сцену на борту самолета?

