Массированный удар нанесли ВС России по объектам ВПК в тыловых районах Украины. Взрывы этой ночью гремели в Киеве, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Зафиксированы сильные пожары. Как подчеркивают в Минобороны, это ответ на атаки боевиков по российской энерго-инфраструктуре.

В зоне СВО в Днепропетровской области расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Центр" уничтожил опорник неонацистов. Получив от разведки координаты замаскированного укрепрайона, экипаж РСЗО накрыл вражеские позиции десятками снарядов. Ликвидирована живая сила и огневые точки ВСУ, что позволило продвинуться нашим штурмовым подразделениям.

В Харьковской области сокрушительный удар по позициям киевских боевиков нанесли расчеты пушек большой мощности "Пион" группировки "Запад". Артиллеристы оперативно прибыли на огневую точку. Корректировку проводили с помощью беспилотников. Боеприпасы калибра 203 миллиметра не оставили шансов радикалам.

В зоне ответственности группировки "Юг" экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт управления БпЛА националистов. Летчики сбросили снаряды с универсальным модулем планирования и коррекции. Эта система позволяет атаковать противника с безопасного расстояния.