Представлены новые герои СВО.

Рядовой Андрей Шавлов, обойдя опорник ВСУ с фланга, ворвался в блиндаж и из стрелкового оружия уничтожил двух боевиков. Это позволило сломить сопротивление неонацистов. Наша штурмовая группа зачистила позиции неприятеля и удерживала рубеж до подхода основных сил.

Старший сержант Баясхалан Жамцуев в ходе боя на одном из тактических направлений спас 9 раненых военнослужащих. Рискуя собой, под огнем неприятеля ЖамцУев оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медучреждение.