Израиль утвердил сделку с ХАМАС

В офисе премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху сообщили, что правительство одобрило основные положения по освобождению всех заложников в секторе Газа. Это должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта.

"Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников — и живых, и погибших", — говорится в сообщении канцелярии израильского премьер-министра.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о заключенном соглашении между Израилем и ХАМАС. По нему ЦАХАЛ должен отойти к обусловленной линии, а движение должно освободить всех заложников.