Тайфун "Матмо" вызвал сильнейшие наводнения во Вьетнаме

Сильнейшие наводнения во Вьетнаме вызвал разрушительный тайфун "Матмо", который обрушился на северные регионы страны

Жертвами стали не менее десяти человек, пять числятся пропавшими без вести. Затоплены целые деревни - это 17 тысяч домов. Сообщение между населенными пунктами осуществляют на лодках, катерах и вертолетах. В горах сошли оползни. Под водой - и 22 тысячи гектаров сельхозугодий - уничтожен почти весь урожай риса. На помощь спасателям направлены военные.

"Матмо" стал уже пятым тропическим циклоном, который обрушился на Вьетнам с начала осени.