Береговые ракетные комплексы "Бастион" заняли боевые позиции у Финского залива

У Финского залива боевые позиции заняли береговые ракетные комплексы "Бастион" - расчеты провели учения по развертыванию и нанесению ударов по условному противнику.

Во время плановой тренировки экипажи совершили марш бросок от Ленинградской военно-морской базы в заданный район и осуществили электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по целям в акватории. Затем, сменив место дислокации, комплексы выполнили новую задачу - поразили командные пункты и аэродромы на значительном удалении.

"Бастионы" отработали применение оружия в условиях авиаударов и атак диверсионно-разведывательных групп.