В секторе Газа вступило в силу прекращение огня. Документ официально одобрили движение ХАМАС и правительство Израиля.

Премьер Нетаньяху объявил об этом на заседании кабмина, в котором приняли участие и спецпосланники президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Руководство ХАМАС сообщило о получении гарантий полного завершения войны.

На первом этапе домой вернутся все оставшиеся в живых израильские заложники - по предварительной информации, это 20 человек. Шиитское движение передаст еврейскому государству и тела погибших. В обмен свободу получат почти две тысячи палестинских заключенных. ЦАХАЛ начнет отвод войск, освободив более 20 процентов занятой территории сектора Газа. Будут обеспечены беспрепятственные поставки гумпомощи в анклав.

Новость о достижении сделки жители Палестины и Израиля встретили ликованием - гуляния на улицах продолжались всю ночь. Контроль над соблюдением соглашения возьмет на себя международная группа, в числе которой в регион отправятся 200 американских военных. В выходные Израиль посетит и президент Трамп, который намерен выступить перед Кнессетом.