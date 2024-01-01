Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на пятницу, 10 октября, 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, по десять украинских дронов было ликвидировано над Белгородской областью и над Черным морем, еще три беспилотника сбили над Брянской областью.

Кроме того, с период с 7 до 8 часов утра уничтожено еще девять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот отбил атаку морских дронов — в северо-западной части Чёрного моря были уничтожены два безэкипажных катера противника. При этом российская авиация и ракетные войска нанесли удары по местам запуска беспилотников ВСУ большой дальности.

Атаки украинских дронов стали косвенной причиной крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Российский лидер Владимир Путин сообщал, что российские силы ПВО выпустили ракеты, чтобы отбиться от беспилотников. Два боеприпаса не поразили самолет напрямую, но взорвались в нескольких метрах от него.