В Госдуму внесут поправки об ограничении количества собак и кошек в квартирах

На рассмотрение Государственной думы России внесут законопроект, устанавливающий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. С соответствующей законодательной инициативой выступает член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует ТАСС, на каждые 18 квадратных метров площади квартиры предлагается разрешить проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.

При этом исключение может быть сделано временно, в случае появления потомства — до достижения котятами или щенками шестимесячного возраста. Также ограничения предлагается не распространять на собак-проводников.

Поясняя свою инициативу, Марченко напомнил про случаи содержания в квартирах огромного количества питомцев — это не только создает огромный дискомфорт для соседей и самих животных, но также нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

Такая ситуация сложилась в одной из многоэтажек на Ангарской улице в Москве. Больше десятка кошек и собак, размещенных в двухкомнатной квартире, создают ужасный шум и распространяют невыносимый запах. Хуже всего приходится людям, проживающим под квартирой с животными. Сами питомцы явно страдают от жестокого обращения.

Однако добросовестных хозяев питомцев, к счастью, намного больше. Председатель столичного комитета по ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, каких собак и кошек предпочитают заводить москвичи. В фаворитах оказались некрупные животные, но и от представителей больших пород жители Москвы не отказываются.