Mash: актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Лидию Федосееву-Шукшину увезли в одну из московских клиник. Известная артистка пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию.

Как передает Mash, 87-летняя актриса в больнице в состоянии средней тяжести. Она жалуется на повышенное давление. По ее словам, сердце порой почти выскакивает из груди. К тому же у нее сильная одышка, боли в спине и проблемы с ногами.

Известно, что в последнее время Федосеева-Шукшина ходит только с поддержкой или с ходунками, о которых часто забывает из-за провалов в памяти и пытается идти без опоры, рискуя упасть.

Актриса стремительно дряхлеет. У нее уже начали проявляться первые признаки деменции. За артисткой ухаживает младшая дочь Ольга. Вообще у Федосеевой-Шукшиной большая семья: помимо дочерей Марии и Ольги от Василия Шукшина есть и старшая дочь Анастасия от первого брака с Вячеславом Ворониным. Кроме того, много внуков и даже имеется минимум один правнук.