Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут в России

Крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) перенесут в России с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом рассказал в пятницу, 10 октября, заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как уточнил парламентарий, ради удобства потребителей услуг ЖКХ такой перенос осуществят уже 1 марта 2026 года. Аксененко напомнил, что большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-е число, поэтому оплачивать коммуналку им удобнее до 15-го числа — в противном случае начинают накапливаться пени.

Благодаря корректировке сроков "добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ", цитирует Аксененко РИА Новости.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба представила проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году. Согласно предложению ведомства, для большинства регионов рост будет составлять 10,8–10,9%.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отмечал, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в отдельных регионах взлетели в разы, в то время как средний рост цен за коммунальные платежи по стране составил лишь 11,9%. В связи с этим он поручил проверить обоснованность повышения тарифов.