В Госдуме начали бороться с "неправильными" игрушками

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе товаров для детей. Благодаря этим поправкам в законодательство на прилавки российских магазинов не попадут "неправильные" игрушки.

Как пишет "Коммерсантъ", эту тему обсуждали в рамках круглого стола думского комитета по развитию гражданского общества на тему "Игрушки как канал скрытой пропаганды". Депутат Яна Лантратова указывала на то, что игрушки "под влиянием западной культуры" становятся все более зловещими — детям намеренно "стирают границы добра и зла".

Парламентарий сослалась на психологов, предупреждающих, что устрашающие игрушки могут стать причиной фобий и психических нарушений: ""Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь".

При этом российский рынок заполонен игрушками зарубежного производства. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что 91% игр и игрушек в России — это импорт, на собственное производство приходятся оставшиеся 9%.

Учитывая важность игрушек для формирования мировоззрения подрастающего поколения, на круглом столе прозвучала инициатива внести игрушки в перечень социальных отраслей экономики.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить куклу Барби в России. Он отмечал, что эта игрушка с ее специфичной внешностью напоминает "эскортницу из Невады, из Лас-Вегаса" — российским детям это ни к чему, тем более "сейчас же у нас огромное количество своих традиций по изготовлению наших красивых кукол".

В России поощряют создание оригинальных игрушек, воплощающих в себе богатые традиции и историю нашей страны. В сентябре в Национальном центре "Россия" подвели итоги Всероссийского конкурса "Родная игрушка". Победители получили шанс воплотить свои идеи в жизнь: их работы вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских садах и школах по всей России.