Дибров нашел утешение в компании 27-летней красавицы в откровенном наряде: светился от счастья

Дмитрий Дибров после развода времени зря не теряет и, кажется, вовсю пользуется свалившимся на него вниманием. Телеведущий вернулся на телевидение, стал больше работать и мелькать на разных светских мероприятиях.

Как мы писали накануне, Дибров даже запел — его заметили в одном из караоке-баров. Причем сопровождали телеведущего снова близняшки, но уже не те, с которыми он в последнее время появляется на красных дорожках. К вокальным особенностям разведенного мужчины, правда, возникли вопросы, но если душа требует, то кто ему может запретить петь.

А накануне Дмитрия Диброва увидели в компании уже другой девушки. Журналистам удалось заснять видео с одной из закрытых тусовок, где телеведущий отдыхал с рыжеволосой красавицей. Сначала они тихо беседовали за одним столиком, а потом пустились в пляс. Дибров буквально светился от счастья в компании девушки в соблазнительном кружевном наряде.

Как выяснили журналисты "СтарХит", девушкой оказалась 27-летняя певица и преподавательница вокала Анастасия Лущик. Судя по всему, она давно знакома с Дмитрием Дибровым и даже обменивалась с ним в переписке с сердечками.

Не забывает ведущий и про виновника своего развода с Полиной — бизнесмена Романа Товстика. Накануне Дибров впервые высказался в его адрес. Комментарий получился довольно ироничным: разлучника он из-за отсутствия у того волос на голове сравнил с фасолью.