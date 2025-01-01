Россия в настоящее время поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа в качестве соискателя Нобелевской премии мира. Такое заявление сделал в пятницу, 10 октября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как рассказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, Россия "в данный момент поддержала бы (кандидатуру Трампа), если бы нас спросили". Видеозапись этого интервью опубликована в Telegram-канале Юнашева.

При этом представитель Кремля выразил удивление позицией главы киевского режима — Владимир Зеленский заявил, что "Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если Трамп продаст нам Tomahawk". Ушаков подчеркнул нелепость этого условия: "То есть премия мира за предоставление оружия".

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал заявления Трампа о стремлении к миру и его же шаги, не способствующие урегулированию конфликта на Украине. По словам Медведева, "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю", о чем свидетельствует его риторика по вопросу передаче Киеву "Томагавков".

Ранее сообщалось, что лауреат Нобелевской премии мира 2025 года был выбран еще до заключения соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа — то есть план Трампа по Ближнему Востоку не учитывался. Однако The Telegraph пишет, что гипотетически Нобелевский комитет может изменить свое решение даже в последнюю минуту перед официальным объявлением лауреата.