Соединенные Штаты располагают мощным оружием, способным нанести России существенный ущерб — но киевскому режиму его пока не передавали. Такое заявление сделал в четверг, 9 октября, постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер.

По утверждению Уитакера, "существует ряд мощных средств", которые "могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется". Однако уточнять, о чем конкретно идет речь, дипломат не стал.

При этом американский постпред заявил, что Вашингтон не усматривает признаков готовности Москвы к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что "обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров". Киевский режим до сих пор не ответил на озвученные Москвой предложения, поэтому "дальше ничего не движется".

При этом агрессию продолжает демонстрировать киевский режим. Его предводитель Владимир Зеленский заявил, что цели в Усть-Луге и Приморске Ленинградской области достижимы для ударов украинским оружием.