Синоптики поспорили с главой "Газпрома" о вероятности аномально холодной зимы

Аномально холодная зима ожидается в скором времени в европейской части России. Такой прогноз дал глава "Газпрома". Алексей Миллер в своих предсказаниях сослался на долгосрочную динамку погоды.

По его словам, морозные зимы случаются раз в 10 лет, а аномально холодные — раз в 20 лет. Этот цикл говорит о том, что время пришло, добавил Миллер.

По прогнозам главы "Газпрома" на европейской части России температуры опустятся до минус 25 градусов. Когда именно это произойдет – он не уточнил.

Мнение Алексея Миллера расходится с прогнозами синоптиков. По крайней мере, на предстоящую зиму. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура воздуха предстоящей зимой на большей части России будет выше климатической нормы. В Москве превышение составит 2,5 – 3 градуса. Снег выпадет тоже в пределах небольших отклонений от нормы, добавил Тишковец. Наступит зима в столице только во второй половине ноября, уверен синоптик.

Вероятность 25-градусных морозов грядущей зимой в Москве не превышает 14%, сказал Тишковец агентству РИА Новости.

Похожий прогноз дал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая, но средние температуры все равно окажутся около и даже выше нормы.