Минздрав США нашел связь между обрезанием и аутизмом

Аутизм у детей может быть связан с процедурой циркумцизии — это хирургическое удаление крайней плоти у мальчиков, в обиходе известное как обрезание. Такое заявление сделал в четверг, 9 октября, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший.

По утверждению политика, "есть два исследования, которые показывают, что у детей, которым сделали обрезание в раннем возрасте, удваивается риск аутизма". Подробности о научных работах, которые продемонстрировали такие результаты, Кеннеди-младший не привел.

При этом американский министр предположил, что обрезание увеличивает риски развития аутизма не само по себе, а по той причине, что после этой процедуры детям дают фармацевтические препараты на основе парацетамола, сообщают "Вести".

Ранее сообщалось, что в США получили результаты исследования о влиянии входящего в состав парацетамола вещества ацетаминофена на беременных женщин. Американские власти, основываясь на этом исследовании, намерены предостерегать будущих матерей от употребления парацетамола. Но в России эксперты отмечают, что рост выявляемости аутизма сопряжен с совершенствованием систем диагностики, а насчет парацетамола не все еще ясно.

До того президент США Дональд Трамп предполагал, что учащение случаев аутизма у детей может быть связано с распылением американскими властями неких веществ в воздухе. Политик подразумевал химтрейлы — видимые следы, которые оставляют за собой в небе некоторые самолеты.