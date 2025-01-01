Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина проходит в Душанбе

Автомобили лидеров СНГ один за другим прибывает в резиденцию президента Таджикистана. Вот к парадной лестнице Дворца нации подъезжает кортеж азербайджанского президента. Следом появляется премьер-министр Армении. Главы Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии, чей автомобиль подъезжает сразу ко входу в дворец.

А это уже кадры прибытия российского лидера. Вот его "Аурус" подъезжает ко дворцу нации. Владимир Путин поднимается по лестнице и входит в фойе. Рукопожатие и короткая беседа с Эмомали Рахмоном. Далее, согласно протоколу, совместное фотографирование лидеров СНГ. После чего глава Таджикистана, председательствующего в этом году в содружестве, приглашает коллег в зал заседаний, где начинается уже рабочая часть.

Повестка заседания совета глав государств СНГ включала в себя 16 пунктов. В списке и решение организационных вопросов. И темы, касающиеся общей безопасности стран содружества. Среди них – программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Укрепление безопасности на внешних границах содружества. А также наращивание взаимодействия в области военной кооперации в рамках СНГ. Эти и другие вопросы повестки лидеры сначала обсуждают в узком составе.

Разумеется, в центре внимания - и вопросы экономического взаимодействия. В целом, оно активно развивается. Товарооборот в рамках СНГ растет. А доля расчетов в национальных валютах уже достигла 96-ти процентов. Дань современным санкционным реалиям. И турбулентности в мировых делах.

"Нашими странами выстраивается устойчивая от внешнего влияния финансовая структура. Почти все расчеты выполняется в нацвалютах. Их доля меж участниками в начале 2025-го - 96%. Это не значит, что мы отказываемся от других валют, просто это повышает нашу независимость. Это очевидная вещь в современном мире. Это позволяет не зависеть от международной конъюнктуры расширять товарные обмены, встречные инвестиции, развивать свой рынок капиталов", - отметил Путин.

В рамках заседания совета глав государств содружества их тоже обсуждают. Как и изменение формата СНГ. Речь идет о привлечении третьих стран для участия в мероприятиях под эгидой организации. Такую заявку первой падала ШОС.

Все переговоры и встречи в Душанбе проходят продуктивно, в дружеской атмосфере. О теплых отношениях между лидерами государств говорят кадры, которые и сегодня транслируют местные телеканалы. На них президенты Азербайджана и России пожимают руки и обнимаются. Появилось и видео экскурсии, которую Эмомали Рахмон провел для гостей по ботаническому саду, который украсили инсталляции из тысяч фруктов и овощей.