Дикие кабаны массово выходят к людям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Кто нарушил покой пенсионеров, долго гадать не пришлось. С виду крепкие ворота разнесло стадо кабанов. Злодеев на рассвете застала соседка. Топтали грядки, рыли корни смородины, бесцеремонно воровали яблоки. Желуди, вот что тоже очень привлекает кабанов. В 50-х годах прошлого века в садоводстве неосмотрительно высадили дубы - никак не рассчитывали на таких непрошенных гостей.

В садоводстве “Солнечное” люди теперь выходят на улицу только в светлое время. И крепко подпирают ворота. Но стадо кабанов терроризирует уже весь Курортный район Петербурга. Самый зеленый, на границе с лесом. Почти как в игре: засыпает город - просыпается мафия. Уже не до шуток. Для этого стада нет границ и предрассудков.

Детская площадка на участке Коркиных теперь все время пустует. Сын, выглянув однажды в окно, теперь наотрез отказывается там играть. У местных властей связаны руки. Кабаны - государственная собственность. Даже удар той же лопатой, если хватит смелости, уже жестокое обращение и порча имущества. Наказание вплоть до уголовного.

"Если есть явная угроза жизни и здоровью человека, полиция - единственный орган власти, который может применять оружие на территории города. Самостоятельно отстреливать животных запрещено", - подчеркнул Николай Ахматович, начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Грубую силу полиция Петербурга пока не применяла. Но кабанам сделали внушение.

В город кабанов гонит генетическая память- исторически это их территория. Другой больше нет - массовая застройка сокращает ареал. А кабанам хочется жить и вкусно есть.

"В естественной среде обитания они питаются корешками, всякими насекомыми, лягушками - они всеядны. В городской среде если на помойке есть ошметки, остатки еды, кабан все съест", - рассказал Николай Седихин, научный сотрудник лаборатории териологии ЗИН РАН.

Сейчас кабанов пытаются аккуратно выселить подальше из города. В живоловушки уже угодили с десяток животных. Дорогу обратно они так и не нашли. А чета Петровых спешно собирает антоновку. Говорят, впервые радуются, что в этом году урожай яблок не ахти.