На ВДНХ открылась масштабная выставка "Голгофа патриарха Тихона"

"Голгофа патриарха Тихона" - масштабная мультимедийная выставка под таким названием открылась на ВДНХ в историческом парке "Россия - моя история".

Экспозиция посвящена столетию со дня кончины святителя, служение которого пришлось на самый трагический период в истории русской церкви. В 1917 году митрополит Тихон, до этого - миссионер Русской Америки, был избран жребием на патриарший престол. И до самой смерти смело противостоял богоборческой политике властей и церковному расколу.

Весь жизненный путь самого любимого народом и, по воспоминаниям, самого доброго русского патриарха представлен на выставке с применением современных технологий. За два года ее покажут во многих регионах страны - от Владивостока и Сургута до Махачкалы, Мелитополя и Луганска.