Киевский режим до сих пор не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение России по трем рабочим группам. Об этом рассказал в пятницу, 10 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Указанные мирные инициативы были озвучены делегацией России во время третьего раунда переговоров с представителями официального Киева, который состоялся в Стамбуле еще в июле. Украина по-прежнему безмолвствует.

Как заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину, стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе из-за действий Киева. При этом Украина не отдает себе отчет в том, что с каждым днем ее переговорная позиция только ухудшается. Песков также подчеркнул, что на такое бездействие киевский режим сподвигают европейцы.

Тем не менее, Москва полна оптимизма относительно урегулирования украинского кризиса с точки зрения "духа Анкориджа", подчеркнул представитель Кремля, подразумевая августовскую встречу президентов России и США на Аляске.

Видеозапись комментария Дмитрий Пескова опубликована в Telegram-канале Павла Зарубина.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор".