ФСБ поймала в Крыму агента украинской разведки

В Крыму по подозрению в госизмене задержан мужчина 1980 года рождения. Как рассказали в ФСБ, задержанный имеет гражданство двух стран – России и Украины.

Мужчина был завербован разведкой украинского Минобороны через мессенджеры. По указанию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации в Крыму и Севастополе средств ПВО.

В ходе допроса мужчина признался, что успел сфотографировать и передать украинской разведке "ПВО, корабль в бухте, нефтебазу и какую-то гусеничную технику".

Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован на два месяца.