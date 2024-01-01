Минфин опроверг планы изменить шкалу НДФЛ

У российского Министерства финансов нет намерений в обозримом будущем менять шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказала в пятницу, 10 октября, первый заместитель главы ведомства Ирина Окладникова.

Замглавы Минфина выступила на заседании комитета Государственной думы по экономической политике. В числе прочих тем Окладникова затронула вопрос налогообложения граждан.

По словам политика, в части НДФЛ "у нас дополнительного изменения не предусматривается", поскольку ведомство в настоящее время считает подобные изменения избыточным, сообщает ТАСС.

В июле 2024 года глава государства Владимир Путин подписал закон о совершенствовании налоговой системы. Главная цель этих изменений — сделать систему более сбалансированной и справедливой. Поправки, в числе прочего, установили прогрессивную шкалу НДФЛ. Изменения затронули только россиян с высоким уровнем дохода — это немногим более 3% работоспособного населения России.

Тем временем федеральное правительство отказалось досрочно прекратить эксперимент с налогом на профессиональный доход самозанятых граждан — он продлится, как и планировалось изначально, до 2028 года. Самозанятые продолжат платить налог по ставке 6% на доходы от работы с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами, без иных обязательных платежей.