Меган Маркл появилась на публике без лифчика: от глубины декольте все ахнули

Несмотря на слухи о проблемах в отношениях, Меган Маркл и принц Гарри вместе вышли в свет в Нью-Йорке. Они посетили ежегодный гала-вечер Project Healthy Minds, посвященный Всемирному дню психического здоровья.

Судя по комментариям в Сети, малоизвестная американская актриса буквально сразила наповал своим видом. Дело в том, что 44-летняя герцогиня Сассекская позировала на дорожке в черном жакете Armani, который надела на голое тело, и в массивном золотом колье-цепи. Образ завершали убранные в небрежный хвост темные волосы. Однако именно отсутствие бюстгальтера произвело фурор среди интернет-пользователей.

"Ого, вот это декольте!", "Меган шикарна!", "Вот это Меган", "Ничего себе у жены принца Гарри видок", "Меган забыла лифчик дома", "Какая Меган стильная и выглядит не пошло", - ахнули комментаторы в Сети.

Ранее интернет-пользователи судачили, что Меган Маркл что-то сделала со своим лицом. По их мнению, от прежней внешности малоизвестной американской актрисы не осталось и следа. Сетевые сыщики, сравнивая новые фото со старыми снимками Меган, предположили, что та изменила форму носа, переделала челюсть и сделала инъекции ботокса в лоб.