Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и их семей

Свыше 400 тысяч услуг с момента открытия оказали в Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Москве. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

Он напомнил, в центре можно получить помощь в вопросах реабилитации и протезирования, обучения и трудоустройства, юридические и психологические консультации. Отдельное внимание уделяется семьям: внеочередное зачисление в детский сад, бесплатное питание и продлёнка в школах, а также упрощённый порядок выплат.

Мэр подчеркнул: работу московского центра высоко оценил Владимир Путин, а опыт лёг в основу региональных проектов.