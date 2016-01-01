Россиянам напомнили о перерасчете некоторых пенсий в ноябре

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на перерасчет пенсий в ноябре. Об этом рассказал в пятницу, 10 октября, глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Как пояснил парламентарий в интервью RT, для пенсионеров из числа членов летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет пенсий осуществляется каждый квартал: в феврале, мае, августе и ноябре.

Минимальный стаж на соответствующей работе для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый год, отработанный сверх этих показателей, начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75—85% от прежнего оклада.

В ноябре 2025 года выплаты вырастут на 2-5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076, уточнил Гаврилов. В среднем прибавка к пенсии будет составлять от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

При этом "Известия" пишут со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), что средний размер пенсий в стране опустился ниже четверти от заработков — 23 тысячи рублей и почти 100 тысяч рублей соответственно. Это объясняют не только быстрым ростом зарплат, но и увеличением числа самозанятых и граждан без трудового стажа.

Тем временем в Госдуме предложили организовать перерасчет размера страховых пенсий для работающих пенсионеров. Авторы инициативы напомнили, что с начала 2016 года до конца 2024 года пенсии работающих пенсионеров не индексировались, а потому "нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное".