Мокрый снег пойдет в Москве в ближайшие дни

В период с 14 по 16 октября в Московской области прогнозируется небольшой мокрый снег. Об этом рассказал эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как уточнил специалист в комментарии RT, снег выпадет, но "будет сразу таять, попадая на землю", поэтому ожидать формирования устойчивого снежного покрова пока не приходится.

Ильин рассказал, что на стыке второй и третьей декады октября может пойти более сильный снег, который "какое-то время полежит, прежде чем растаять". Этому будет способствовать похолодание: по ночам ожидается около нуля градусов, причем местами не исключены небольшие отрицательные значения.

Однако после 23 октября, как ожидается, столбики термометров вновь пойдут вверх — может потеплеть до семи-десяти градусов, заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что температура в столичном регионе начнет снижаться уже со следующей недели — с 13 октября, поэтому теоретически может выпасть снег. Эксперт напомнил, что снег в октябре не является редкостью для Москвы и Подмосковья.

Также россиянам сообщили, что предстоящая зима может оказаться морознее предыдущей. Однако в марте 2026 года на большей части территории России среднемесячная температура, как ожидается, будет выше нормы.