Собянин: На месте монорельса в 2027 году появится уникальный парк на высоте

В Москве полностью завершён демонтаж части Московского монорельса в районе ВДНХ. Благодаря этому открылся вид на выставочный комплекс. О чём сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. Сейчас идут работы по реконструкции станций, на базе которых будет создан новый парк.

Пока представить, как будет выглядеть уникальный для столицы и России парк можно только тем, у кого по-настоящему богатая фантазия. Ясно одно: монорельсу и правда будет дано второе дыхание. Те, кто переживал за судьбу легендарного транспортного узла, точно могут быть спокойны. Идею построить первый в России парк на высоте в проекте "Активный гражданин" поддержало большинство участников голосования.

Последние годы монорельсом пользовалось менее 2 тысяч человек в сутки. Большинство из них - туристы. Теперь же, по самым скромным подсчётам, парк смогут посещать до 20 тысяч человек в день, что уже в 10 раз больше, чем количество тех, кто пользовался монорельсом. Не просто пешеходная дорожка, а полноценный городской центр притяжения. Не только для жителей района, но и для всех москвичей.

"Новая архитектурная концепция подразумевает парк длиной 4 километра на высоте 6 метров, шириной до 15 метров. Пять станций будут сохранены для входа на парк вместе с эскалаторами. Также появится ещё 8 лестничных сходов, чтобы к нему было проще подойти", - отметил Владимир Титов, директор НИИ Мостранспороект.

Место точно войдёт в список любимых не только у тех, кто предпочитает неспешные прогулки. На всю длину парка будет проложена удобная беговая дорожка с подогревом с разделением движения в обе стороны. Ставить спортивные рекорды можно будет в любое время. С любой точки будет открываться живописный обзор на весь город. В настоящее время полностью завершён монтаж участка длиной 1 км от бывшей станции монорельса "Выставочный центр" до депо, включая бывшую станцию "Улица Сергея Эйзенштейна".

В качестве истории для потомков в парке сохранят два состава монорельса. Их можно будет в деталях рассматривать и даже потрогать. Архитектурная концепция продумана до мелочей. Для России парк на высоте - вещь действительно уникальная. Для посетителей парк откроет свои двери в 2027 году.