Автономные трамваи "Львенок-Москва" за первый месяц работы перевезли более 400 тысяч пассажиров. Курсируют они по маршруту 90 от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала через Чистопрудный бульвар.

Москвичи и гости города оценили, что до многих объектов стало добираться проще, в частности, до ближайших вокзалов, станций метро и МЦД. Чтобы запустить проект минувшим летом в районе проспекта Академика Сахарова прошла большая реконструкция. Были уложены пути, которые позволяют преодолевать участок в центре города на автономном ходу без контактной сети, проще говоря - на батарее. Комфортный и сам трамвай.

"Львенок-Москва" - это трамвай нового поколения. Красивый, эргономичный. Очень удобный, плавный, пассажиры все очень довольны, говорят нам все время слова благодарности", - рассказала Елена Сергеева, водитель-инструктор трамвайного депо имени Апакова.