Злостного нарушителя ПДД задержали в Серпухове

Злостного нарушителя правил дорожного движения задержали сотрудники ГАИ в Серпухове. Впрочем, любитель опасной езды сделал все, чтобы его поймали.

22-летний гонщик рассекал на стареньком "Дэу Матиссе" по улицам ночного города в компании друзей, которые снимали все эти лихачества на камеру. Каждый проезд на красный сигнал светофора и выезд на встречку вызывал бурное одобрение и восторг. В заключение машина заехала в парк и припарковалась между деревьев. Полицейские в ходе мониторинга соцсетей выявили это видео и быстро нашли лихача.

"В отношении водителя полицейскими составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. В настоящее время Госавтоинспекторами рассмотрено 9 протоколов, по которым назначено наказание в виде административных штрафов", - сообщили в МВД.