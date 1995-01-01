В Бахрушинском музее открылась мастерская легендарного художника-постановщика Давида Боровского

Это миры и вселенные Давида Боровского. И его фантастический талант лаконично, минимальными средствами передать максимум смысла за счет особой геометрии, за счет цвета - как правило, приглушенного, позволяющего актерам быть яркими. Боровский совершил революцию в сценографии. Не просто художник-постановщик, а соавтор спектакля. Не просто декорации, а самостоятельные персонажи. Как его знаменитый, связанный из грубой шерсти занавес из культового "Гамлета" с Владимиром Высоцким.

"Занавес девять с половиной на четыре с половиной метра, который стал метафорой рока. Крыло судьбы, как говорил про него Любимов, и который передвигался по сцене не только вперед и назад, но мог поворачиваться вокруг своей оси, с ним взаимодействовали герои", - отметила Елена Стёпкина, заведующая отделом "Музей-мастерская Давида Боровского" Театрального музея имени Бахрушина.

Давид Боровский долгие годы сотрудничал с Театром на Таганке и режиссером Юрием Любимовым. В 1995-м вместе поставили "Вишневый сад" в театре Дионисия в Афинах. Очередная гениальная игра с пространством.

"Зрительские места были окружены колоннами черными. И он берет эти колонны и красит нижнюю часть белой краской, как делают с садовыми деревьями для того, чтобы их охранять, и таким образом зрители, которые сидят внутри между колоннами, оказываются уже окруженными вишневым садом, обугленным", - рассказывает Стёпкина.

На выставке - макеты и к другим легендарным спектаклям, которые шли на лучших сценах страны и мира. И "Демон" в театре Шатле в Париже и "Борис Годунов" в миланском Ла Скала.

"Все, что здесь представлено, - подлинное. Это подлинные его инструменты, книги, очки, даже электрический чайник, который немного выглядит в этом пространстве современным слишком, это стеллажи, которые он собирал своими собственными руками", - говорит Татьяна Гафар, заместитель генерального директора Бахрушинского театрального музея.

А инсталляции и коллажи, которые даже на подоконниках, создал сын Давида Боровского Александр, тоже известный театральный художник. Здесь и эскизы костюмов, рисунки, наброски. И записи от руки - свидетели того, в каком напряженном графике работал отец.

Мастерская Давида Боровского открылась для публики еще в 2012 году. Но это был камерный музей. Сейчас - после капитального ремонта - пространство его увеличилось в два с половиной раза. Появились и выставочный зал, и библиотека, и коворкинг, и творческая лаборатория, куда может прийти любой, увлекающийся искусством сценографии. Все- в соответствии с философией Боровского.

"Он превращал театральные залы в действо. И эта концепция безмерно близка программе развития Бахрушинского музея, потому что наша идея, философия, на которой мы сейчас строим все наши проекты, в том, что зритель становится активным участником, а не сторонним наблюдателем, и здесь в мастерской теперь появляется такая возможность", - отметила Кристина Трубинова, генеральный директор Бахрушинского театрального музея.

А сценографию Давида Боровского, кстати, и сейчас можно увидеть в действии: в Малом драматическом театре Европы Льва Додина по-прежнему играют "Короля Лира".