Российские военные в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины в ответ на теракты киевского режима. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, для удара применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и ударные беспилотники.

Мишенями стали объекты энергетики, обеспечивающие украинский военно-промышленный комплекс. Все цели были успешно поражены.

Ранее информированные источники рассказали, что за последние несколько дней российская армия в рамках спецоперации уничтожила примерно 60% газодобычи Украины. Стоимость аварийного ремонта украинской энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будут ли российские бойцы бить по энергообъектам на Украине зимой, напоминал, что ВС России прежде отказывались от таких ударов из гуманитарных соображений. Однако после нападения врага на Курскую область речь идет о посягательстве ВСУ на российскую землю.