Россиян предупредили о краже номеров по поддельным документам

Злоумышленники могут использовать поддельные документы, чтобы получить дубликат SIM-карты у оператора связи. Об этом предупредили в пятницу, 10 октября, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как подчеркнули в ведомстве, насторожить должны непонятные проявления при использовании сотового телефона: "Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает. Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер".

Таким образом происходит SIM-swap-атака — злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора связи. Это открывает мошенникам доступ к сообщениям, кодам подтверждения и онлайн-банкам настоящего владельца номера, на который оформлена "симка".

При возникновении подозрений на преступные действия МВД советует позвонить оператору и уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Наряду с этим рекомендуется проверить банковские приложения и личные кабинеты, особенно на портале "Госуслуги", а также сменить пароли и подключить двухфакторную аутентификацию, сообщает РИА Новости.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники используют схему выманивания личных данных и средств у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. В действительности такая процедура в государственной системе услуг не предусмотрена.

Кроме того, мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов. Звонки участились после введения реестра электронных повесток. Злоумышленники просят продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа.