Стала известна личность нового мужчины Анны Седоковой: оказался копией президента Франции Макрона

Сегодня, 10 октября, в Сети распространилась информация, что Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной. Причем артистка старалась не афишировать спутника, потому что когда увидела, что ее снимают, попыталась отобрать средство съемки. Однако в Сети все равно распространились кадры, на которых Анна Седокова запечатлена с новым избранником. Причем многие интернет-пользователи высказали мнение, что мужчина удивительно похож на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Меж тем журналисты выяснили личность спутника певицы. Им оказался 37-летний автогонщик и бывший директор Фонда по развитию спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд" Андрей Гавриленко, сообщает Starhit. Он родом из Санкт-Петербурга, однако некоторое время назад перебрался в Москву.

Что на самом деле связывает Седокову и Гавриленко, пока неизвестно. Однако напомним, что ранее Анна выкладывала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии, на которых были запечатлены роскошные букеты роз и другие цветы. Тем самым артистка давала понять, что за ней кто-то красиво ухаживает.

Напомним, что в конце прошлого года покончил с собой бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма. Когда певица узнала страшную новость, то у нее случился нервный срыв, и ее увезли в больницу. Проведя там некоторое время, Анна Седокова взяла билет и уехала в США, где несколько недель восстанавливалась.