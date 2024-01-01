Путин поспорил с Пашиняном на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост взаимного товарооборота. При этом политики не сошлись в высказанных оценках.

В ответ на вопрос российского лидера о параметрах торговли между Москвой и Баку Пашинян заявил, что "в этом году уже 4 миллиарда (долларов)". Однако Владимир Путин поспорил с этой цифрой: "Нет, больше".

Разночтения возникли и по торговому обороту за 2024 год. Армянский премьер утверждал, что "было примерно 9 миллиардов (долларов)", а Владимир Путин вновь указал, что "и в прошлом году было больше, и в этом году будет больше" (цитаты по РИА Новости).

В августе Владимир Путин и Никол Пашинян пообщались на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российский лидер отмечал, что накопилось много вопросов для обсуждения — как двустороннего характера, так и региональных.

Между тем вице-премьер России Алексей Оверчук напомнил, что армянскому народу предстоит принимать решение о вступлении в Евросоюз и о выходе ради этого из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский политик напомнил слова Пашиняна о том, что "одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно".