Стремительное распространение беспилотников на Украине поселило растущую тревогу в командовании армии Соединенных Штатов. Об этом рассказали американские журналисты.

Как пишет The New York Times, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался объяснить американским коллегам во время встречи в Вашингтоне, каково это — сражаться на поле боя, кишащем дронами.

Учитывая, что таково будущее боевых действий, у американцев возникает серьезное беспокойство относительно способности армии Соединенных Штатов, обремененной мирной рутиной и бюрократией, соответствовать такому вызову.

Ранее западные эксперты отмечали, что Россия извлекла уроки из вооруженного конфликта с Украиной — благодаря этому российская армия была усовершенствована кардинальным образом. Это также помогает ВС России "готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам".

При этом постпред США при ООН Мэттью Уитакер утверждает, что Соединенные Штаты располагают мощным оружием, способным нанести России существенный ущерб, но киевскому режиму его пока не передавали.