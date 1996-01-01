Принц Уильям рассказал о клятве, которую дал ради Кейт Миддлтон и детей

В новом эпизоде шоу Юджина Леви "Путешественник поневоле" принц Уильям признался, что старается не допустить тех ошибок, которые совершили его родители, король Карл III и принцесса Уэльская Диана. Пара оформила развод в 1996 году после слухов о многолетнем романе будущего короля с Камиллой Паркер-Боулз, на которой тот впоследствии женился.

"Ты берешь на заметку, извлекаешь урок и стараешься не повторять ошибок своих родителей. Думаю, мы все стараемся так делать. Я просто хочу сделать для своих детей все, что в моих силах, ведь стресс, пережитый в детстве, оставляет след на всю взрослую жизнь", - рассуждает Уильям.

Он также вспомнил, какие были пронырливые журналисты, смаковавшие каждую деталь расставания родителей Уильяма. Скандалы один за другим сотрясали британскую королевскую семью. Уильям пообещал, что сделает все, чтобы ни его супругу Кейт Миддлтон, ни их детей не касались подобные вещи.

"Они хотели знать каждую деталь и были везде, буквально везде. Они всё знали. Я поклялся, что никогда не допущу того, чтобы это нанесло такой же ущерб моей семье", - признался будущий король Великобритании.

Отметим, что когда в прошлом году поползли слухи об исчезновении Кейт Миддлтон, стали судачить, будто она не смирилась с изменой мужа, который якобы увлекся аристократкой Роуз Хэнбери. Дошло до того, что Кэтрин пришлось записывать официальное сообщение, в котором она рассказала, что взяла паузу потому, что борется с раком. К счастью, лечение прошло успешно, сейчас Кейт в ремиссии.