Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы "Воронцово"

В Москве завершена реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, специалисты обновили фасады и кровлю, провели кропотливую работу внутри здания. Вернули первозданную красоту и роскошь.

Сергей Собянин подчеркнул: это значимое событие для сохранения культурного наследия Москвы. Усадьба Воронцово - уникальный памятник садово-паркового искусства и архитектуры, любимое место отдыха москвичей и гостей столицы. И добавил: ее открытие запланировано на следующий год.