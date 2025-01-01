Нобелевский комитет своим решением "доказал, что ставит политику выше мира". Такую оценку высказал в пятницу, 10 октября, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг.

Представитель администрации американского лидера Дональда Трампа раскритиковал решение норвежского Нобелевского комитета присудить премию мира за 2025 год не президенту Соединенных Штатов, а другому соискателю — лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо.

Чанг заявил, что американский президент продолжит, несмотря ни на что заключать мирные сделки, тем самым "завершая войны и спасая жизни", сообщает РИА Новости.

Тем временем руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский рассказал ТАСС, почему Нобелевку присудили не Дональду Трампу. По мнению эксперта, тем самым европейцы, которым принадлежит право выбирать лауреатов Нобелевской премии, продемонстрировали свою независимость от политики Соединенных Штатов. Это, по мнению Васильковского, вполне вписывается "в основной контекст, повестку и дискурс".

Посол России в Норвегии Николай Корчунов, которого цитирует РИА Новости, заявил, что решение норвежского Нобелевского комитета о вручении премии мира оппозиционеру из Венесуэлы Марии Мачадо – пример деформации и подмены критериев. Российский дипломат указал на то, что новоявленный лауреат не внесла хоть какой-либо вклада в укрепление дружбы народов и сокращение армий. Выбор Нобелевского комитета, по мнению Корчунова, предвзят и приведет к дальнейшей дискредитации самой премии мира.