Москвичей предупредили о скором пике заболеваемости гриппом

Пик заболеваемости гриппом в Москве прогнозируется в январе – феврале. Об этом предупредила в пятницу, 10 октября, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №220 Департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова.

Как подчеркнула специалист, чтобы минимизировать риск инфицирования, рекомендуется пройти вакцинацию, сезон которой приходится на сентябрь — декабрь. Иммунитет формируется в течение двух – трех недель.

Прививка сокращает риски развития тяжелых осложнений, среди которых Косенкова назвала бронхит, трахеит, пневмонию, миокардит и менингит. В группе риска находятся дети, беременные женщины, люди старше 60 лет, люди с наличием хронических заболеваний, с ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и люди с аутоиммунными заболеваниями, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее Роспотребнадзор опроверг слухи о якобы запуске "специальной горячей линии", операторы которой отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" здоровью вакцинированных.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора выясняют причины вспышки ОРВИ и кишечной инфекции в школе №71 Пензы. Заболели 108 детей, но госпитализация им не требуется. Прокуратура Пензенской области начала проверку по сообщениям о массовом заболевании детей.