Развод Ксении Алферовой и Егора Бероева обсуждают в Сети

Ксения Алферова вышла замуж за актера Егора Бероева и в 2007 году родила от него дочь Евдокию. Девушке 18 лет, она ведет крайне закрытый образ жизни. Сами Ксения Алферова и Егор Бероев единственную наследницу предпочитают не показывать общественности, сохраняя ее право на приватность.

Зато Ксения Алферова регулярно обновляет свои социальные сети. Популярная актриса охотно рассказывает о работе и общественной деятельности, призывает людей заниматься благотворительностью и много путешествует.

Однако в последнее время в Сети стали ходить слухи о том, что семейная жизнь Ксении Алферовой и Егора Бероева дала трещину. Некоторые интернет-пользователи вовсе обсуждают развод актеров. Поводом говорить о расставании артистов стало несколько обстоятельств.

В частности, накануне, 9 октября, у Егора Бероева был день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Однако по какой-то причине Ксения Алферова не поздравила супруга в соцсетях. Более того, в этот день актриса вышла в свет с коллегой Сергеем Гармашем. Актеры позировали перед журналистами на премьере нового фильма Андрея Кончаловского "Хроники русской революции". При этом особо наблюдательные фанаты, изучив фото Алферовой, утверждают, что актриса предстала без обручального кольца.

Многочисленные поклонники теряются в догадках. Они обсуждают в Сети, что в последнее время Бероев и Алферова не выходят вместе в свет, хотя обычно были частыми гостями светских мероприятий, более того, актриса в соцсетях перестала показывать супруга.

Отметим, что пока ни Ксения Алферова, ни Егор Бероев не комментировали слухи о своем возможном разводе. Напомним, актеры оформили отношения в 2001 году. Алферова и Бероев сошлись после того, как вместе снимались в сериале "Московские окна".