Портал в цифровой ад: почему мы перестали знакомиться онлайн

Новый глобальной тренд - по всему миру снижается аудитория так называемых дейтинг-сервисов, проще говоря, служб знакомств по интернету. Более того, поколение зумеров, нынешние 20-30-летние - самые, наверное, на данный момент завязанные на онлайн общении, говорят о разочаровании от подобных приложений, в первую очередь из-за несоответствия ожиданий с реальностью. В общем, в моду возвращаются знакомства в реальной жизни. Правда, в России они из моды и не выходили.

Как писал классик – "Все счастливые семьи похожи друг на друга". "Российские семьи" - осторожно поправили бы Льва Николаевича современные социологи. Пока амбициозные и перспективные "наводили мосты", на первом слёте Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, эксперты провели соцопрос. Причём, фокус-группой были именно россияне. Большинство молодых людей считают, что с потенциальным партнером проще всего познакомиться на учебе или работе. 23% опрошенных мужчин чаще всего знакомились на вечеринках или мероприятиях.

Прекрасная же половина человечества в четверти случаев заводила романы с кем-то из друзей или знакомых. Привет так называемой френд-зоне. И ладно бы только пресловутые свидания снова вошли в моду. Стоимость своих услуг аж на 30% подняли российские свахи. Говорят – мера вынужденная, от клиентов отбоя нет!

"Основной рабочий, так скажем, возраст от 28 до примерно 45 лет. Это люди, которые нацелены именно на семью, на детей. У нас всё это серьезно, проходит определенные проверки, запросы документов и так далее. Именно работу свахи мэтч-мейкера как сейчас принято говорить, заменить искусственным интеллектом невозможно. Мы чувствуем, интуичим, проявляем эмпатию к людям. У моих партнёров - да, предпочитают вживую. Я не знаю почему, наверное, какая-то российская ментальность к этому подталкивает", - рассказала Татьяна Тасуева, сваха.

И это, кстати, поразительное отличие российских зуммеров и миллениалов от их западных сверстников, напротив, предпочитающих знакомства в формате онлайн.

"У нас всё-таки так или иначе огромное значение придаётся доверию к партнеру. И доверие к тому, что происходит в онлайн-режиме, оно так себе, где-то 50/50. Поэтому россияне предпочитают увидеть человека вживую", - отметила Наталья Панфилова, семейный психолог.

Причин такого поведения много – от культурного восприятия – мол, в нас все еще сильна потребность в живом общении - до экономики. Современный потребитель на Западе – одинокий потребитель. В тех же штатах сейчас минимальное количество 30-летних, у которых есть и недвижимость, и семья. Чаще приходится выбирать что-то одно. Например, строить отношения или выплачивать кредит за колледж. Микрокредиты или система "бери сейчас - плати потом" лишь усугубляют ситуацию, формируя так называемый синдром "отложенной жизни".

"Сейчас мы переживаем кризис одиночества. Люди заканчивают колледж и не знают, как общаться или что делать? Благодаря смартфонам многие теряют навыки живого общения. Я также вижу, как капитал переходит от молодых к более взрослым людям. Жилье перестало быть доступным, и я вижу насколько тяжело сейчас молодым", - говорит Бетси Гарднер, предприниматель (США).

И тут на помощь приходят они… дейтинг приложения для онлайн знакомств. Хотя, по мнению многих, это скорее не спасательный круг, а портал в цифровой ад. Бесконечная вереница профилей, фотографий, сообщений и, конечно же, шуток на эту тему.

Благодаря дейтинг-приложениям мир узнал, кто такие "тарелочницы". Это девушки, которые ходят на свидания только ради того, чтобы поесть в ресторане за счёт кавалера. И "пополамщики", которые в противовес "тарелочницам" придерживаются принципа – каждый на первом свидании платит за себя. В общем, чего там только не было. Милого и не очень. А кем только в реальности не оказывались пышные блондинки и статные красавцы. И ведь иногда совершенно не специально.

"Это знаете - как приём гостей. Вы же готовитесь к приему гостей - накрываете на стол, покупаете самые вкусные блюда, вы, может быть, сами-то не едите такое каждый день. Вот, когда человек выходит в интернет и знакомится, он приблизительно также и знакомится. Он подает лучшую версию себя, да в каком-то смысле делает это бессознательно", - рассказала Наталья Панфилова.

Неудивительно, что в 2025 наблюдается самый массовый отток пользователей дейтинг-приложений. Мужчины и женщины элементарно устали от всего этого.

Специалисты называют это "иллюзией выбора". В виртуальном пространстве всегда есть кто-то интереснее, выше, стройнее, симпатичнее и так далее. Нашлись, однако и те, кто встретил свой идеал…ну как встретил…создал – как Пигмалион свою цифровую Галатею. Мистер совершенство в 21 веке выглядит вот так. Зовут его Дэн, считай, Денис по-нашему. Так бы и жили долго и счастливо, но любовная лодка человека и ChatGPT разбилась о пятый пакет обновлений. В нём разработчики полностью исключили дружеские и романтические компоненты. Обсудить массу Земли, государственное устройство древней Месопотамии или жизненный цикл хламидомонады – пожалуйста! А вот так необходимой поддержки или одобрения от бездушной машины больше не дождешься. Чей-то мир в одночасье рухнул.

"Я думаю, нас ждет катастрофа, если мы не осознаем, что все эти искусственно-созданные компаньоны нужны только для того, чтобы максимально поглощать наше время и решать конкретные бытовые задачи, а не заменять человеческие отношения", - говорит Евгения Куйда, директор компании по разработке компьютерных приложений.

В общем, человечество свернуло куда-то не туда. Постояло – подумало и возвращается к старому доброму межполовому общению в офлайн формате. Причём, не только у нас. В Штатах среди одиноких женщин набирают популярности турниры по гольфу. И Трамп тут совершенно ни при чем.

И пусть теперь докажут, что они не старались. Нравиться другим - это вообще нормально, подчёркивают психологи. От живого общения homo sapiens как существу социальному никуда не деться.

"Онлайн семью не построишь. Это только первый этап отношений, которые только зарождаются, а дальше все уже идет офлайн в жизни. Люди женятся. Вот оно счастье!" – говорит Татьяна Тасуева.

Велосипед, точнее, сверхточный алгоритм тут изобретать не нужно. Достаточно спросить у дедушек и бабушек. Не обязательно своих – участников проекта "Московское долголетие". Страсти там кипят такие, что любой сериал позавидует. Ежегодно около 15 пар заключают брак. Ах, да…пользоваться смартфонами их тоже научили, но вместо бессмысленных "свайпов" они по старинке предпочитают знакомиться вживую.

С такими дедушками и бабушками действительно – грех жаловаться. Впрочем, наши юноши, а уж тем более девушки тоже не теряются. Прекрасно понимая – каждый сам кузнец своего счастья.