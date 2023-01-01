10 октября в полдень по московскому времени норвежский Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира за 25-й год. И это ни дети Палестины, ни Грета Тунберг, ни даже не Дональд Трамп. Лауреат Нобелевской премии мира в этом году - бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо. Оппозиционный к нынешнему венесуэльскому режиму борец за справедливый мирный переход от диктатуры к демократии.

Кадры из Осло. Последние секунды ожидания имени – того, кто получит Нобелевскую премию мира. Представитель Нобелевского комитета вносит последние правки в текст речи и переходит в соседний зал, где уже ждут журналисты, по пути глотнув воды. Ему уже было очевидно, результаты этого заявления понравятся далеко не всем.

Мария Корина Мачадо - оппозиционер из Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп был в списке кандидатов, но премию не получил. Хотя интрига - дадут ли Трампу Нобеля - сохранялась до последнего. Букмекеры принимали ставки на то, кто победит. И они давали минимальные шансы на выигрыш американского президента. Его, к примеру, обгоняла экоактивистка Грета Тумберг. Сам Трамп за сутки до церемонии в очередной раз заявил, что премии достоин как никто другой.

"Послушайте, я действительно завершал конфликты. Марко Рубио подтвердит, что мы урегулировали семь войн. Мы близки к тому, чтобы урегулировать восьмую", - сказал Трамп.

Только за последний год Трампа на Нобелевскую премию мира выдвигало множество государств. Например, Южная Корея, или Индия и Пакистан. Сделано это было за реальные заслуги перед их народами. В Европе, где и зародилась Нобелевская премия, напротив, все разговоры о ней и Трампе использовались теми, кто мира этого на самом деле не хочет.

Евросоюзу и киевскому режиму нужна война. Нобелевку прямо использовали как "пряник", чтобы убедить американского лидера отвернуться от России. Логика тех, кто Трампа обещал на эту премию выдвинуть в том, что передача оружия Украине приближает решение конфликта. Понять это могут люди вроде Зеленского. Politico вышла с заголовком, что если Трамп даст Украине "Томагавки", то киевский режим будет лоббировать его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Правда, в реальности эти слова никак на Нобелевский комитет не могли повлиять - решение о победителе было принято ещё 6 октября. Зеленский пытался манипулировать именно самим Трампом.

Нобелевский комитет сделал всё, чтобы эта премия имела значение только для тех, кто ее получает. Ещё одно косвенное доказательство политизированности: в области литературы в этом году Нобелевку получил венгерский писатель Ласло Краснохоркаи. В одном из недавних интервью он критиковал политику Венгрии относительно конфликта на Украине, заявлял, что режим Орбана "нечестив". Человек не то что с пророссийскими, просто с объективными взглядами Нобелевскую премию в нынешних реалиях не получит. Однако манипуляции с Трампом могут дорого обойтись самой Европе. Что если он затаит обиду на Старый Свет - этим вопросом задаются газеты.

"Кто сегодня в мире готов серьезно ссорится с Дональдом Трампом, ну уж явно не европейские лидеры. Которые не располагают для этого даже минимальной стратегической автономией от Соединенных Штатов. Они пытаются убедить Трампа в чем-то, но они не готовы спорить, они не готовы противопоставлять Трампу свою позицию. Конечно, это относится и к руководству Украины", - отметил Андрей Кортунов, эксперт международного клуба "Валдай".

Так что по-прежнему судьба украинского конфликта остается в руках Трампа. А для него каждый урегулированный конфликт - личный трофей.

Официального списка конфликтов, которые остановил Трамп, Белый дом не предоставлял. По словам самого американского президента, он предотвратил войны между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Израилем и арабскими государствами, Руандой и Конго, Арменией и Азербайджаном. Хотя в последнем случае фактически перемирие обеспечила Россия. Самое значимое событие - ХАМАС и Израиль согласны подписать мирное соглашение. По этой договоренности стороны прекратят боевые действия, Израиль частично выведет войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит всех заложников, которых он захватил во время нападения 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля в соцсетях тут же написал, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. А все последние дни в Тель-Авиве проходили демонстрации в поддержку кандидатуры Трампа.

В этот раз Нобелевский комитет принял решение о победителе до того, как было объявлено о мирном соглашении между ХАМАС и Израилем. Если сделка будет проверена временем, Трамп получит возможность и в следующем году претендовать на получение Нобелевской премии мира. А значит, сторонники войны в Европе ещё на год оставили при себе инструмент для манипуляций.