Система среднего профессионального образования в России переживает второе рождение

В этом году российская система среднего профессионального образования отмечает 85-летие. В октябре 1940 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах". Страна тогда остро нуждалась в квалифицированных рабочих кадрах. Как нуждается и сегодня. ПТУ, они же сейчас колледжи, это возможность для молодежи получить реально востребованную профессию, а для страны - именно тех специалистов, которые ей сейчас нужны.

Настоящая станция метро там, где её увидеть совсем не ожидаешь. Полный двойник "Печатников" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Перрон, эскалаторы и вагон поезда в натуральную величину.

"Шестиметровые этажи колледжа, где целый вагон метро на руках затаскивали – 33 тонны. Действующие лифты на 4 этажа, в которых смогут обучатся лифтёры, сантехники. Уже от нас – учатся 45 взрослых мужчин", - отметил Алексей Добашин, руководитель строительной организации.

Все механизмы настоящие. Не на бумаге, а на практике студенты колледжей проходят обучение. Здесь обучаются будущие работники метро: слесари - электрики, диспетчеры, дежурные по станции, сотрудники охраны.

Построенная копия станции метро занимают площадь в тысячу квадратных метров. Отличие от оригинала лишь в том, что на виду - вся техническая часть, которая обычно скрыта от пассажиров. Станция метро - это самый большой цех нового Центра практического обучения "Профессии будущего" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

"У нас на рынке больше всего востребованы люди со средним профессиональным образованием, которые умеют работать на станках, в пищевой отрасти, в туристической отрасли, IT среднего специального образования. Спрос на таких специалистов на рынке труда составляет 75 процентов", - отметил Собянин.

В новом центре взрослые могут освоить современные профессии и повысить квалификацию максимум за 3 месяца, а студенты колледжей - пройти практику. На четырех этажах - более пяти тысяч единиц техники и оборудования для самых востребованных, в данном случае в Москве, профессий.

Здесь готовят специалистов для различных видов промышленности, транспорта, сферы услуг, IT и строительства. Портных, лифтеров, операторов станков, фрезеровщиков, Токарей, барист, кулинаров, поваров, сантехников.

"Вот у нас есть человек, который начинал сантехником. Потом добился больших высот, став заместителем министра внутренних дел, главой республики. Был заместителем секретаря Совета безопасности. Сегодня руководит самой крупной парламентский фракцией. Вот он начинал сантехником", - отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Когда сантехником работал нынешний руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, о таких обучающих центрах даже мечтать не могли. Его появление - необходимость, продиктованная временем.

"Сегодня сами знания всех специалистов, которые сегодня работают - их навыки устаревают в течение каждых 4 лет. Их заново надо переучивать. И если мы изначально начинаем готовить по программам, которые сложились 20 лет назад, то считайте, что это выброшенные деньги, и ребята просто не получат тех знаний, которые востребованы на рынке труда", - заявил Собянин.

Первые технические училища появились ещё в дореволюционной России - в середине девятнадцатого века. Максимального расцвета профессиональное образование достигло к семидесятым - восьмидесятым годам прошлого века. Тогда число заведений превысило отметку в семь тысяч.

В Советском Союзе работать руками должен был уметь каждый. Ещё со школьной скамьи девочек учили варить борщ, а мальчиков - делать табуретки. Специализированные классы труда, к сожалению, остались в прошлом и работодатели отмечают: с каждым годом профессионалов с золотыми руками становится всё меньше. А спрос на них всё больше. Отличного токаря или сварщика днём с огнём не сыщешь. Их услуги стали по-настоящему золотыми.

В перестроечное время и в начале девяностых система профессионального образования была фактически разрушена. Уже техникумы стали непрестижными. Выпускаемые кадры не отвечали реальным потребностям экономики страны.

"Готовили по каким-то конъюнктурным направлениям. То, что хотели получить дети и их родители, то и предлагали. И у нас готовили огромную численность парикмахеров, огромную численность дизайнеров. Но не готовили по рабочим профессиям. Понятно, что они были не востребованы", - рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова ИЛИ доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Возрождение и реорганизация среднего профессионального образования должна идти по всей стране. По плану - переход к отраслевому принципу управления колледжами. Когда учебные заведения будут готовить именно тех специалистов, которые необходимы предприятиям в отдельном городе или области. Для этого должно произойти полное обновление учебных программ, чтобы они были составлены на основе требований работодателей.

"Система среднего профессионального образования развивается. По итогам приёмной кампании уже зачислено в колледже в целом по стране на 200 тысяч больше, чем было в позапрошлом году. И сегодня мы выходим на показатель, сопоставимый с показателями 70-х годов, когда в РСФСР училось 4 миллиона студентов в колледжах. Сегодня учатся три миллиона 900 тысяч, и приёмная кампания ещё продолжается", - заявил Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации.

"В московских колледжах учатся 140 тысяч студентов. Количество первокурсников только за 2 последних года выросло в 2 раза. Работает 5 тысяч педагогов. При этом 20 процентов из них пришли из реального сектора промышленности", - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

В Госдуме отметили: только качественная подготовка рабочих кадров повысит производительность труда, что напрямую будет влиять на общий экономический рост в стране. Развитие среднего профессионального образования, когда уже после девятого класса молодёжь может получить востребованную профессию, это правильное практическое решение.

"У нас по направлениям сократится дефицит рабочей силы. Понятно, что он никуда не денется, потому что он в целом присутствует на рынке труда, потому что численность лиц трудоспособного возраста постоянно сокращается - это тенденция общая. Но таким образом мы сможем закрыть дефицит в каких-то отдельных сферах и отраслях, в которых он наиболее серьёзный", - сказала Людмила Иванова-Швец.

"У нас все начинают говорить, мы остановимся завтра, если не будет мигрантов. У нас нет трудовых ресурсов. Как только будет увеличиваться количество профессиональных кадров, будет повышаться производительность труда, доля непрофессиональных кадров будет снижаться", - заявил Вячеслав Володин.

К концу года в 86 регионах России должны быть созданы 506 кластеров с участием более двух с половиной тысяч работодателей. Деятельность колледжей будет сочетаться с реальным производством. Это означает, что студент, получив диплом, будет сразу же обеспечен и работой, и достойной зарплатой.