В Норвегии испугались исторического срыва переговоров с Россией по вылову трески

Российско-норвежские переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море оказались на грани срыва — впервые за всю историю таких соглашений. Об этом пишут средства массовой информации в Норвегии.

Как рассказали источники, близкие к обсуждению этой темы, изданию Fiskeribladet, ежегодно в октябре Москва и Осло согласовывают соответствующие квоты. Однако "в этом году переговоры сопровождаются большой неопределенностью".

Старшая научная сотрудница Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен заявила, что норвежские власти винят Россию в нарушениях двусторонних соглашений. По этой причине официальный Осло подумывает отозвать лицензии у судов российских компаний.

Ранее сообщалось, что британцы остались без одного из любимых блюд традиционной английской кухни — фиш энд чипс (жареная рыба и картофель). Местные журналисты отмечали, что российские власти объявили Великобритании "рыбную войну", а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пусть теперь жители туманного Альбиона "худеют" и "умнеют".

Также Россия решила приостановить действие соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства. В японском МИД сочли соответствующее решение России "чрезвычайно прискорбным".