Западным государствам пора признать, что Украина для них потеряна — такое мнение высказывают в Соединенных Штатах.

Как пишет American Thinker, с самого начала конфликта на Украине президент России Владимир Путин недвусмысленно давал Западу понять, что любым попыткам расширения влияния НАТО на восток будет дан решительный отпор.

Официальная Москва предупреждала, что "любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой". Это подтверждает российская специальная военная операция, указывает издание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения на Украине принимаются с оглядкой на Европу — там придумывают все новые инициативы, чтобы подорвать мирный процесс. В конечном счете Брюссель своим действия лишь подстегивает киевский режим к эскалации.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что Западу не жаль народ Украины — украинцев рассматривают лишь как расходный материал в попытках нанести стратегическое поражение России. Политик подчеркнул, что украинская трагедия — это "боль для всех нас", тогда как для Европы это лишь способ расширить зону контроля и подзаработать.