Корина Мачадо не внесла никакого вклада в дело укрепления дружбы народов, сокращения армий или проведения мирных конгрессов. Решение Нобелевского комитета о присуждении венесуэльской оппозиционерке премии мира – пример деформации критериев, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Представитель МИД России обвинил комитет в предвзятости. Дипломат подчеркнул в беседе с РИА Новости, что такое решение дискредитирует награду. Премия превращается в послушный инструмент продвижения конъюнктурных предпочтений Запада и однобокой критики неугодных стран.

Корчунов подчеркнул, что блоковая милитаристская политика Осло не соответствует духу завещания Нобеля. Она лишает норвежцев морального права определять, кто достоин признания за вклад в укрепление мира.