Путин: России нужны мигранты, но законопослушные

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть "нужная рабочая сила". Об этом заявил Владимир Путин в Душанбе.

Кроме того, подчеркнул президент, мигранты должны соблюдать законы и правила России. Проблем в сфере миграции много, граждане России на это указывают, добавил президент.

"Прежде всего мы должны думать о гражданах нашей страны", - оговорился Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва будет поддерживать стремление молодых людей из Таджикистана учиться в российских вузах.